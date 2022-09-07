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В українських банках знову можна буде купити готівковий долар - НБУ

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17к
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В українських банках знову можна буде купити готівковий долар - НБУ

Фото: Associated Press

В українських банках знову можна буде купити готівковий долар.

НБУ 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував 100 млн дол. США готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

Про це повідомляє НБУ. 

"В операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів. Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Цього разу банкам буде запропоновано до обміну готівковий євро. Про результати цієї операції у той же день повідомимо на фейсбук-сторінці НБУ та в нашому телеграм-каналі (посилання в коментарі)", - йдеться у повідомленні. 

У НБУ наголосили, що ситуація із браком готівкового долара була тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом. НБУ рекомендував банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти. 

Нагадаємо, експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень.

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