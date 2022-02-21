В українських супермаркетах рекордно здорожчав кріп: яка вартість

Одна з причин - сезонність.
В українських супермаркетах рекордно здорожчав кріп.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Так, у середині лютого вартість 250 грамів сягнула позначки майже у 48 гривень. Це на 13 гривень більше за показник минулого місяця.
Експерти кажуть, що такий ціновий рекорд пов'язаний зі здорожчанням енергоносіїв і зменшенням пропозицій на ринку. Інші причина збільшення вартості - сезонність.
Нагадаємо, що хліб знову підскочив у ціні. Як свідчать дані на порталі Міністерства фінансів, за місяць його вартість у магазинах зросла на понад дві гривні.
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