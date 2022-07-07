В українському уряді повідомили, чи підвищуватимуть тарифи на світло через рекордні ціни в Європі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигалт запевнив, що жодного підвищення тарифів на електроенергію зараз не планується і не передбачається.

За його словами, для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання Кабмін затвердив постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її зараз експортують в Європейський Союз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання у четвер, 7 липня, йдеться на сайті уряду.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, аби тарифи для українців залишалися стабільними. Жодного підвищення для людей зараз не планується і не передбачається", — підкреслив прем’єр-міністр.

Як зауважив Денис Шмигаль, уряд робить усе, аби тарифи на комунальні послуги, зокрема, на електроенергію, залишались стабільними.

Нагадаємо, генеральний директор Оператора ГТС Сергій Макогон прогнозує найскладніший опалювальний сезон в Україні. За його словами, до початку опалювального сезону у ПСГ має бути 19 млрд кубометрів блакитного палива.

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