В Україні продовжує дешевшати полуниця: які ціни та якість у розпал сезону

Знижувати її вартість виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик ягоди через погодні умови.

В Україні знову дешевшає полуниця.

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Про це повідомляє "АПК-Інформ: овочі і фрукти".

Зазначається, що знижувати ціни виробники змушені через стрімке погіршення якісних характеристик ягоди через погодні умови.

Якщо ще минулого тижня середні оптові ціни на полуницю в Україні не опускалися нижче 25-65 грн/кг, то вже на поточному тижні вони почали стрімко знижуватися в південних і центральних регіонах країни. Зокрема, наразі там її вже пропонують до продажу за ціною 20-50 грн/кг, що в середньому на 21% дешевше, ніж тижнем раніше.

Таким чином, на сьогоднішній день ціна на полуницю в Україні вже в середньому на 35% нижча, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас ключові гравці ринку не виключають подальшого здешевлення у цьому сегменті вже від наступного тижня, оскільки пропозиція ягід на ринку продовжує зростати, а ось якість навпаки - залишає бажати кращого.

Чим корисна полуниця та в якій кількості її можна їсти

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