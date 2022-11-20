В Укренерго обіцяють поліпшення ситуації з електроенергією найближчими днями

Ситуація покращиться, якщо Росія не буде завдавати нових ударів

Ситуація з електроенергією повинна покращитись найближчим часом, якщо російські агресори не будуть завдавати нових ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що ситуація з електроенергією залежить від обстрілів зі сторони Росії.

«Якщо обстрілів не буде, то через кілька днів ситуація в енергосистемі буде краща. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов», — зазначив посадовець.

Він також заявив, що громадяни повинні бути готовими до того, що відключення електроенергії будуть продовжуватись через важку ситуацію з інфраструктурою.

Також він закликав українців зрозуміти, що якщо у них відключили світло, то тільки для того, щоб полагодити станцію і повернути інфраструктуру до нормальної роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в результаті російських ракетних атак приблизно половина всієї енергетичної інфраструктури була виведена з ладу.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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