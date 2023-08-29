В "Укренерго" розповіли про ймовірність відключення світла взимку

Наразі важко спрогнозувати наслідки, якщо росіяни знову вдадуться до масштабних обстрілів.
Можливі відключення світла взимку залежать від характеру і масштабу обстрілів енергосистеми у зазначений період.
Про це в етері телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Він зазначив, що наразі важко спрогнозувати наслідки, якщо росіяни знову вдадуться до масштабної ракетно-дронової кампанії проти української енергосистеми.
"В сценарії, коли ці обстріли будуть відсутні, то можемо говорити, що в більшості випадків, практично в усіх, можна буде покрити споживання і уникнути якихось там масштабних відключень електроенергії", - заявив Кудрицький.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в "Укренерго" назвали головну проблему енергосистеми на тлі рекордної спеки.
Крім того, ми раніше інформували, що міністр розповів, скільки вдалося відновити пошкоджених росіянами ТЕС.
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