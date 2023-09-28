В Укренерго розповіли, скільки потрібно ще грошей на відновлення енергосистеми

Укренерго вже змогло залучити від західних партнерів понад один мільярд доларів.

Українська енергетика сильно постраждала від російських обстрілів і все ще потребує відновлення.

Для того, щоб повністю відновити українського енергетичну систему, яка постраждала від російських обстрілів, потрібно кілька сотень мільйонів доларів, заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, інформує "Громадське радіо".

Він заявив, що Укренерго змогло залучити від західних партнерів понад один мільярд доларів, які фінансують відновлення енергосистеми.

"Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сот мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі", - пояснив він.

Кудрицький зазначив, що ці фінанси не передбачають інвестицій, які будуть необхідні після звільнення всіх українських територій. Голова Укренерго висловив думку, що російські загарбники під час відступу спробують зруйнувати всю інфраструктуру.

"Зараз важко спрогнозувати, скільки ще ресурсу знадобиться для того, щоб відновити нормальні схеми електропостачання на деокупованих територіях України, включаючи Крим", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичної інфраструктури.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни готують масовані удари по енергосистемі України.

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