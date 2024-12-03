Ігор Смілянський зазначив, що можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами.

В "Укрпошті" відповіли, на що можна буде витратити тисячу Зеленського. Водночас зазначили, що "Укрпошта" не виплачує 1000 готівкою.

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський у Telegram.

"Кошти за програмою "Зимова є-Підтримка" не можуть бути отримані готівкою. Проте ми допоможемо клієнтам витратити їх на сплату комунальних платежів, поповнення мобільного, придбання продуктів харчування та побутової хімії, передплату вітчизняних видань (якраз триває передплатна кампанія на 2025 рік) та замовлення ліків українського виробництва", – зазначив він.

Смілянський додав, що можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами.

"Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього приготувались. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях "Укрпошти" також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або на наш спільний із КШЕ благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин", – пояснив голова "Укрпошти".

Нагадаємо, в Україні від 1 жовтня зросла вартість послуг поштових операторів – і "Укрпошти", і "Нової пошти".

На що і як можна витратити тисячу від Зеленського?

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