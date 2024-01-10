В "Укрзалізниці" зробили заяву щодо вартості квитків на внутрішні перевезення

У компанії розповіли про ціни на квитки для пасажирів 2024 року.

Керівник із пасажирських комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко запевнив, що компанія не підвищуватиме ціни на квитки на внутрішні пасажирські перевезення 2024 року.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українському Радіо".

"Укрзалізниця" не вбачає можливості, навіть морально-етичної, підвищувати ціни на внутрішні пасажирські перевезення. У грудні ми зробили часткове подорожчання міжнародних квитків, необхідне, щоб ціна всередині країни залишалася незмінною", - прокоментував він.

Він також додав, що загалом "Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів. Так, минулого року компанія перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення.

До Європи "Укрзалізниця" торік перевезла рекордні 2,1 мільйона пасажирів.

"Зараз по суті ми – єдина логістична артерія, що везе все і всіх", – резюмував Шевченко.

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