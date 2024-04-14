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В умовах зруйнованої енергетики тариф на світло має покривати собівартість електроенергії, - нардеп

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В умовах зруйнованої енергетики тариф на світло має покривати собівартість електроенергії, - нардеп

Фото: УНІАН

Враховуючи руйнування в енергосистемі внаслідок російських обстрілів тариф на світло для населення має покривати собівартість виробництва електроенергії. 

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. 

«Ми маємо подивитися повну реальну картину по собівартості. І населення в цій ситуації, як це не приймає, має покривати цю собівартість. Цим питанням нам треба займатися», - сказав він. 

Кучеренко додав, що 11 квітня, коли був черговий масований обстріл енергосистеми, стало чорною датою в історії української енергетики через масштаб руйнувань. 

«В цих умовах (значних руйнувань в енергетиці – ред.) енергоносії і відповідні тарифи мають відповідати собівартості», - пояснив він. 

Нагадаємо, Міністерство енергетики вивчає можливість перегляду тарифу на електроенергію для населення.

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