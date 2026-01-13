В уряді готують нові правила "Національного кешбеку": що зміниться

Національний кешбек можуть підвищити для товарів, що конкурують з імпортом

Кабінет міністрів України планує переглянути умови програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення 10% вартості при купівлі товарів українського виробництва.

Про це в інтерв’ю LIGA.net повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За його словами, уряд розглядає можливість коригування відсотка кешбеку залежно від рівня конкуренції з боку імпортної продукції. Зокрема, для окремих категорій українських товарів, які найбільше потерпають від імпорту, компенсацію можуть збільшити.

Як приклад міністр навів звернення виробників молочної продукції, які запропонували підвищити кешбек на тверді сири — сегмент, де тиск імпорту є найбільш відчутним. Водночас для інших товарних позицій, де конкуренція з імпортом не є критичною, рівень кешбеку можуть зменшити або повністю скасувати.

«Такий підхід може стати додатковим інструментом у боротьбі за українського споживача та посилити позиції вітчизняних виробників», — зазначив Соболев.

У Міністерстві підкреслюють, що програма вже дала відчутний ефект. Частка українських товарів у середньому споживчому чеку зросла з 65% на момент запуску до 75%.

Наразі учасниками програми є 8,2 млн українців, у ній представлено близько 400 тисяч товарів українського виробництва від майже 2 тисяч виробників.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що кошти з картки «Національний кешбек», оформленої через «Дію» потрібно використати до 30 червня 2026 року.