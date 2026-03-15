В уряді розповіли, скільки коштів направлять на захист критичної інфраструктури

Кабінет міністрів планує спрямувати понад 11 млрд гривень на посилення захисту 210 об’єктів критичної інфраструктури у десяти областях України.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

За її словами, за результатами засідання Координаційного центру, яке відбулося у Чернігові, було визначено першочергову потребу у фінансуванні для дев’яти областей та Київської області.

Йдеться про посилення захисту енергетичних та інших стратегічно важливих об’єктів, зокрема у прифронтових Чернігівській та Сумській областях.

«Під ці задачі готуємо виділення 11,2 млрд грн з резервного фонду держбюджету на найближчому засіданні Уряду. Це дозволить якнайшвидше запустити процеси будівництва будівництва нового захисту», – повідомила Свириденко.

Вона також зазначила, що паралельно уряд працює над заходами підтримки приватного сектору. Зокрема, розробляється програма доступного кредитування для підвищення енергонезалежності бізнесу.

«Завершуємо роботу над дерегуляційними рішеннями та додатковою підтримкою бізнесу. Напрацьовуємо програму доступного кредитування для бізнесу на енергонезалежність із фіксованої ставкою 7% річних на весь термін договору», – наголосила прем'єрка.

Свириденко додала, що уряд також координує роботу з міжнародними партнерами, аби залучити додаткове фінансування для відновлення та посилення української енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що українські інженерні групи обстежили кілька комісованих теплоелектроцентралей у країнах Євросоюзу, щоб знайти обладнання для відновлення пошкоджених енергооб’єктів.

Ми раніше інформували, що у Києві та області після нічної масованої атаки РФ зафіксували перебої з електропостачанням.