В уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати

Кабінет міністрів планує покривати цей дефіцит за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.

Про це під час пресконференції 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми говоримо про три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від наших партнерів. Євросоюз ми просимо про макрофінанс у розмірі 12 млрд доларів, тобто мільярд щомісяця. МВФ, який мав би нам надати також 12 млрд на наступний рік. І Сполучені Штати по 1,5 млрд доларів щомісяця. Загалом це 3,5 мільярда щомісяця, які повністю перекриють дефіцит бюджету", - заявив очільник уряду.

Він також додав, що окрім іноземних партнерів, фінансувати дефіцит планують також і за допомогою військових облігацій.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді. У проєкті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки й оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.

Читайте також: