В уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати

У зв'язку з продовженням військових дій дефіцит державного бюджету-2023 сягне 38 млрд доларів.
Кабінет міністрів планує покривати цей дефіцит за рахунок Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки.
Про це під час пресконференції 14 вересня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми говоримо про три джерела цього додаткового фінансування дефіциту бюджету від наших партнерів. Євросоюз ми просимо про макрофінанс у розмірі 12 млрд доларів, тобто мільярд щомісяця. МВФ, який мав би нам надати також 12 млрд на наступний рік. І Сполучені Штати по 1,5 млрд доларів щомісяця. Загалом це 3,5 мільярда щомісяця, які повністю перекриють дефіцит бюджету", - заявив очільник уряду.
Він також додав, що окрім іноземних партнерів, фінансувати дефіцит планують також і за допомогою військових облігацій.
Нагадаємо, 13 вересня Кабмін підтримав проєкт державного бюджету на 2023 рік, який найближчим часом зареєструють у Верховній Раді. У проєкті держбюджету, зокрема, передбачені видатки на сектор безпеки й оборони на рівні 1 трлн 136 млрд грн, або майже 50% всього бюджету.
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