В уряді передумали: Рада не голосуватиме за введення валютного збору на імпорт – депутат

Відповідний законопроєкт не вноситимуть на голосування до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів України відмінив запровадження податку на купівлю валюти під час імпортних операцій у розмірі 10%.

Народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що відповідний законопроєкт не буде внесено на голосування до Верховної Ради.

За його інформацією, уряд відмовився від уже погодженого законопроєкту через значний публічний тиск і спротив бізнесу.

"Дякую асоціаціям, які швидко відреагували та надали свою контраргументацію", – написав він.

Нагадаємо, в Україні планували запровадити податок у розмірі 10% на операції з купівлі валюти для імпорту товарів та послуг.

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