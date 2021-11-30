В уряді повідомили, коли і як можна отримати тисячу гривень за вакцинацію

В уряді повідомили, коли і як можна отримати тисячу гривень за вакцинацію

Виділяючи по 1000 гривень для повністю вакцинованих українців, Кабмін не лише стимулює подальшу вакцинацію, а й підтримує галузі, які найбільше постраждали через карантинні обмеження.

Про це у Facebook заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Програма спрямована насамперед на сферу послуг, креативну економіку, транспортну галузь. Загалом це майже шість тисяч підприємств. Необхідно врахувати і те, що галузі, в які будуть спрямовуватись ці кошти, мають одні з найбільших мультиплікаторів та високу додану вартість», - повідомила міністерка.

Реалізація програми розпочнеться вже 19 грудня та діятиме протягом усього наступного року. Кожен, хто вже пройшов повний курс вакцинації, зможе використати 1000 грн для придбання залізничних або авіаквитків на внутрішні рейси. Також доступні будуть абонементи до спортзалів та фітнес-клубів. Програма дозволить також придбати квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв або виставкових центрів.

Обрати вид послуг, що цікавить, і використати нараховану тисячу гривень можна буде через застосунок «Дія». Організатори програми обіцяють надалі розширити перелік послуг та кількість компаній, які беруть у ній участь.