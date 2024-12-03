В уряді повідомили, скільки українців подали заявки на отримання "тисячі Зеленського"

Станом на 3 грудня українці за допомогою "Дії" подали понад чоти мільйони заявок на програму "Зимова єПідтримка". В країні попит на цей вид допомоги.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Обов’язкова умова отримання "Зимової єПідтримки" - це перебування в Україні. Таким чином ми підтримуємо тих, хто залишається жити й працювати в нашій країні. Під час подання заявки через "Дію" кожен учасник підтверджує факт перебування в Україні. Після цього держава перевіряє правдивість інформації за реєстрами Державної прикордонної служби", - наголосив очільник Кабміну.

Шмигаль нагадав, що отриману тисячу можна витратити на оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, придбати ліки, задонатити на ЗСУ або зробити інший благодійний внесок. Втім, останнє буде доступне лише на рахунки законно зареєстрованих благодійних організацій.

Нагадаємо, раінше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як правильно передати "тисячу Зеленського" на ЗСУ. Так, зробити це можна з допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів.

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