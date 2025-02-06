В уряді пояснили, чи призведе "вчительська тисяча" до зменшення доплати до мінімального окладу

"Вчительська тисяча" не вплине на дотацію до мінімальної заробітної плати.

Від 1 січня 2025 року українські вчителі почали отримувати "вчительську тисячу" — доплату в розмірі 1300 грн (1000 грн після оподаткування), а від вересня вона зросте до 2600 грн (2000 грн після оподаткування).

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України.

Проте важливо зазначити, що ця виплата не вплине на дотацію до мінімальної заробітної плати, яку педагогічні працівники отримують у разі низького заробітку.

Згідно з постановою Кабміну № 1515, доплата за роботу в несприятливих умовах праці не враховується під час обчислення розміру заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Якщо зарплата вчителя нижча за мінімальну (8000 грн на лютий 2025 року), роботодавець здійснює доплату до цього рівня, а "вчительська тисяча" нараховується додатково.

Отже, цю доплату нараховують понад мінімальну заробітну плату, як зазначено в листі МОН від 31 грудня 2024 року.

Наприклад, якщо вчитель без категорії та досвіду роботи, який отримує мінімальну надбавку за престижність (5%) і не виконує додаткових обов’язків, за які передбачені доплати (наприклад, класне керівництво, перевірка робіт, завідування кабінетом чи робота в інклюзивному класі), за умови навантаження 18 годин на тиждень його місячна зарплата становитиме 7269,57 грн. У такому разі педагогу повинні доплатити до мінімальної зарплати 730,43 грн.

Від 1 січня 2025 року передбачено доплату за несприятливі умови праці в розмірі 1300 грн. Внаслідок цього заробітна плата становитиме 9300 грн (8000 грн + 1300 грн).

Раніше ми повідомляли, як змінилися зарплати освітян за три роки.

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