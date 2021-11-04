В уряді прогнозують складну зиму для українців, але тарифи обіцяють не підвищувати

В уряді прогнозують складну зиму для українців, але тарифи обіцяють не підвищувати

Газу в сховищах достатньо.

В Україні тарифи не зростатимуть, але зима буде складною.

Про це застерігають в Кабінеті міністрів, розповіли у ТСН.Ранок 4 листопада.

У світі газ та вугілля встановлюють цінові рекорди, а в окремих країнах уже виникали перебої з електроенергією. В Україні, каже прем'єр-міністр, форс-мажорів поки що нема. Газу у сховищах також достатньо для проходження сезону.

"Атомна енергетика цієї зими стане гарантом безперебійного проходження опалювального сезону. В той же час для балансування системи уряд координує зусилля для закупівлі вушілля, збільшення власного видобутку. Координація всіх відомств відбувається в щоденному режимі", - заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

Новини України: в уряді застерігають, що тарифи не зростатимуть, втім зима буде складною

Втім, в уряді готуються до різних можливих сценаріїв. Українців натомість просять економити світло та тепло, а також вчасно розраховуватися за комунпослуги.

Держава ж, кажуть, зі свого боку дбатиме, аби не було перебоїв зі світлом та опаленням. Велику ставку робитимуть на атомну енергетику, яка дає значні потужності та є найдешевшою.

Як повідомлялося, 2 листопада, депутати Верховної Ради проголосували у другому читанні та в цілому за законопроект №2553, який передбачає облік газу у енергетичних одиницях - у кВт-год. Тобто тепер українці платитимуть за газ, виходячи з його якості, а не за отриманий обсяг. Тепер у платіжках українців буде вказано, скільки м.куб. спожито і скільки кВт-год спожито.

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