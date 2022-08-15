В уряді прозвітували, наскільки готові до найскладнішого опалювального сезону

Очільник Мінрозвитку запевняє, що Україна на 70% готова опалювального сезону 2022/2023.
Старт опалювального сезону в Україні заплановано на 15 жовтня.
Про це розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, ця дата орієнтовна, адже все залежатиме від погодних умов. Міністр запевняє, що Україна на 70% готова до нового опалювального сезону.
"Ми вже виходимо на показник, близький до 70% підготовки мереж та систем ЖКГ. Все йде за планом там, де це можливо, у тих громадах, які не постраждали. У тих, які постраждали, розпочато роботи з відновлення об'єктів теплокомуненерго, центрального теплопостачання", – сказав він.
Чернишов додав, що наразі Україна накопичує природний газ, щоб впевнено проходити найскладніший в історії опалювальний сезон.
Раніше експерт із питань енергетики пояснив, чи вистачить Україні газу на зиму.
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