В уряді розповіли, як до зими хочуть посилити енергосистему

За інформацією Міненерго, ремонти на енергетичних об’єктах відбуваються згідно з графіком.

У Кабінеті міністрів відбулася нарада про стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2023/2024.

Про це передає Урядовий портал.

Основні теми наради: відновлення генеруючих потужностей, планові ремонти та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів.

"Всі структури, залучені до підготовки до зими, мають зосередити увагу на питаннях відновлення генеруючих потужностей, планових ремонтів та забезпечення інженерного захисту енергооб’єктів. По всіх напрямках слід рухатися швидко й скоординовано, аби максимально відновити та убезпечити енергосистему перед новим осінньо-зимовим періодом", – заявив рем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, планова ремонтна програма на енергетичних об’єктах відбувається згідно з графіком. До наступного опалювального сезону Україна планує додати в енергосистему 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

Також Шмигаль заслухав також інформацію щодо застосування розосередженої генерації та альтернативних джерел енергії.

"Дав відповідні завдання, аби максимально відновити та убезпечити енергосистему перед новим осінньо-зимовим періодом", – сказав прем'єр.

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