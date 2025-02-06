В уряді спрогнозували ціни на продукти на найближчі місяці: що чекає на українців

В Україні наразі не очікується підвищення цін на продовольство до збору нового врожаю.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

Висоцький уточнив, що продукти, які восени подорожчали, зокрема яйця, зараз здешевшали. Окрім того, не спостерігається значного зростання цін на овочі для борщового набору. За словами міністра, до осіннього здорожчання призвели посуха та зменшення врожаю, але ці фактори наразі не впливають на ціни.

Крім того, ціни на молочні продукти мали тенденцію до зростання на міжнародному рівні, але зараз цей тренд змінився, і споживачі почнуть це помічати.

"На сьогодні, з точки зору аналізу поточних ситуацій, якихось передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що, знову ж, врожай, який є, він зафіксований та не впливає на зміну", – заявив Висоцький.

Заступник міністра зазначив, що ціни залишаються стабільними завдяки імпорту товарів, який дозволяє покрити короткостроковий дефіцит і сприяє нормалізації ситуації.

Висоцький очікує, що залежно від обсягів нового врожаю ціни на деякі товари можуть знизитися.

"Якщо врожай буде більшим, не виключаємо можливості зниження цін, навіть у рівному еквіваленті, вже з осені, оскільки весь урожай буде на ринку. Тому, з точки зору перспектив у ці наступні 4-5 місяців, можна дивитись з оптимізмом, з певною ймовірністю коригування в бік зниження цін і збільшення доступності деяких продуктів для споживачів", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні здорожчають щонайменше на 15%.

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