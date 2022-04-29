Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В уряді запевнили, що дефіцит пального ліквідують протягом тижня, але воно здорожчає

Дата публікації
Перегляди
1664
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В уряді запевнили, що дефіцит пального ліквідують протягом тижня, але воно здорожчає

УНІАН

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомили, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне його здорожчання.

За словами Свириденко, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України". 

Про це віцепрем’єрка написала в Мережі 29 квітня.

Зокрема, вона згадала знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.  

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їхнього завезення на територію України. Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – йдеться у повідомленні Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС. Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати цю проблему", – повідомив прем'єр Шмигаль.

Нагадаємо, експерти кажуть, що дефіцит пального на роздрібному ринку та його обговорення – штучні. Їх організували трейдери, щоб зберегти гарантований високий прибуток.

Кирило Тимошенко провів брифінг щодо відновлення звільнених від російських окупантів територій

Кирило Тимошенко провів брифінг щодо відновлення звільнених від російських окупантів територій

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація