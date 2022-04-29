В уряді запевнили, що дефіцит пального ліквідують протягом тижня, але воно здорожчає

В уряді запевнили, що дефіцит пального ліквідують протягом тижня, але воно здорожчає

Перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко та прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомили, що дефіцит пального в найближчі 7 днів буде ліквідовано. Проте очікується незначне його здорожчання.

За словами Свириденко, дефіцит пального на АЗС в окремих регіонах України утворився внаслідок того, що протягом останніх трьох тижнів російські війська "завдавали нищівних ударів по паливній інфраструктурі України".

Про це віцепрем’єрка написала в Мережі 29 квітня.

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Зокрема, вона згадала знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низку великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.

"Впродовж наступних 7 днів дефіцит буде ліквідований, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їхнього завезення на територію України. Ця ситуація призведе до незначного подорожчання нафтопродуктів – це пов’язано насамперед з більшою ціною логістики, через складні маршрути та використання кількох видів транспорту", – йдеться у повідомленні Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив зміни до державного регулювання цін на нафтопродукти, які дозволять протягом 7 днів вирішити питання дефіциту пального на АЗС. Міністерство економіки та Міністерство енергетики проводять постійні консультації з паливними компаніями, аби розв’язати цю проблему", – повідомив прем'єр Шмигаль.

Нагадаємо, експерти кажуть, що дефіцит пального на роздрібному ринку та його обговорення – штучні. Їх організували трейдери, щоб зберегти гарантований високий прибуток.

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