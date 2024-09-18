В якій валюті краще тримати заощадження українцям у 2024 році: відповідь фінансових аналітиків

Багато українців віддають перевагу зберіганню своїх заощаджень у доларах США, адже загальна сума готівкової валюти в країні значно перевищує обсяги гривні та банківських депозитів. Згідно з оцінками загальна сума готівкової валюти в Україні досягає $120 млрд, в той час як готівкової гривні — близько 800 млрд грн.

Про те, чи є це найкращим підходом, йдеться у матеріалі порталу «Мінфін».

Знецінення валюти

Долар попри падіння гривні також зазнав знецінення через інфляцію. Середній рівень доларової інфляції становив 2,52% на рік, що свідчить про зниження його купівельної спроможності.

Відсоткові ставки

Дохідність гривневих депозитів значно переважає валютні. Максимальні ставки на гривневі депозити становлять 15,85% річних, тоді як на доларові — лише 3%. Також важливо враховувати податки.

Державні цінні папери (ОВДП) так само є привабливими для інвестицій: гривневі ОВДП мають дохідність 15,3%, а доларові — 4,4%. Дохід від ОВДП не оподатковується.

Готівка чи депозити

Готівка має високу ліквідність та дозволяє мати контроль над своїми коштами. Однак вона не приносить доходу, а з часом знецінюється. Депозити, з іншого боку, забезпечують вищу дохідність, але вимагають довіри до банківської системи.

Вибір між валютою та гривнею залежить від фінансових цілей, тому важливо вести обдумане управління своїми заощадженнями.

Як обирати валюту для заощаджень

Формуючи валютний портфель, важливо враховувати головні фактори:

Спреди та ліквідність . Спред — різниця між ціною купівлі та продажу валюти. Як пояснили у компанії KИТ Group, одного з найбільших операторів ринку обміну готівкової валюти, для найпопулярніших валют — долара США та євро – спреди в банках становлять у середньому 1,19% і 1,2% відповідно. Висока ліквідність долара та євро дозволяє легко їх обмінювати, а от з менш популярними валютами можуть виникати труднощі.

. Спред — різниця між ціною купівлі та продажу валюти. Як пояснили у компанії KИТ Group, одного з найбільших операторів ринку обміну готівкової валюти, для найпопулярніших валют — долара США та євро – спреди в банках становлять у середньому 1,19% і 1,2% відповідно. Висока ліквідність долара та євро дозволяє легко їх обмінювати, а от з менш популярними валютами можуть виникати труднощі. Потенціал зростання. Курси валют змінюються не лише щодо гривні, а й між самими валютами. Наприклад, якщо за рік курс фунта укріпився від $1,25 до $1,31, це може свідчити про вигоду від його купівлі.

Курси валют змінюються не лише щодо гривні, а й між самими валютами. Наприклад, якщо за рік курс фунта укріпився від $1,25 до $1,31, це може свідчити про вигоду від його купівлі. Кризові ситуації. У кризові часи валюти можуть різко змінювати свій курс, як це сталося з гривнею під час війни. Аби цього уникнути, фахівці KИТ Group, радять формувати валютні заощадження регулярно, а не лише під тиском кризи.

Чи може гривня приносити більше, ніж долар

Якщо у вас є 1 тис. грн і ви вкладаєте ці кошти в ОВДП із дохідністю 15,3%, то через рік ви отримаєте 1153 грн. Якщо замість цього ви купите долари (за курсом 41,4 грн/$), у вас буде $24,15. Далі розділіть 1153 на 24,15, отримаєте 47,74. Це означає, що якщо курс гривні не підніметься вище за 47,74, гривневі інструменти будуть вигіднішими.

Приклад портфеля заощаджень

Як зазначають фахівці KИТ Group, за нинішніх умов варто орієнтуватися на максимальну безпеку та ліквідність.

"З огляду на ситуацію в Україні, гривню варто розглядати винятково як інструмент поточних розрахунків, але не для заощаджень. Тож кількість ліквідної швидкодоступної гривні в портфелі (готівка або карткові рахунки) має приблизно відповідати сумі ваших середніх щомісячних витрат чи покривати якісь потенційні екстрені потреби", — радять в компанії.

Не забувати про необхідність фінансової подушки для термінових потреб радить і начальник інвестиційного відділу управління організації роботи з преміум-клієнтами Ощадбанку Сергій Швець.

"Незалежно від того, де знаходяться кошти — в Україні чи за кордоном, — частку в розмірі 10−20% варто виділити під „фінансову подушку“ або аварійний запас. Ці кошти варто тримати в легкодоступній формі, наприклад, у готівці або на короткострокових депозитах. Щодо решти коштів, то на сьогодні в Україні кращі ставки пропонуються за ОВДП та довгостроковими депозитами", — зазначає він.

Можна розглянути такий варіант формування портфеля:

20% — готівковий долар;

10% — готівкове євро;

5% — готівковий британський фунт або швейцарський франк;

25% — доларові ОВДП або депозит;

20% — гривневі ОВДП або депозит;

15% — акції іноземних компаній;

5% — дорогоцінні метали.

Обираючи валюту для заощаджень, завжди враховуйте свої фінансові цілі, ризики та можливості.