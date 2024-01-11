Відключення світла через борги: що робити, якщо ви за кордоном або не маєте грошей

Українцям почнуть відключати світло за борги вже від кінця січня.

Постачальник електроенергії компанія Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників 29 січня.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону

"Перші відключення розпочнуться десь 29 січня", – попередив він.

Коваленко нагадав, що є два типи попередження споживача про заборгованість:

сповіщення за допомогою СМС, розсилок у Viber-чатах і дзвінків;

попередження, як офіційний документ.

"Документ розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. За 5 днів мережі надсилають свій лист попередження. Тобто у споживача є десять днів, щоб погасити борг", – сказав гендиректор компанії Yasno.

Рейтинг боржників складається за двома критеріями:

найвищого сумою боргу;

глибиною боргу – як довго споживач не оплачував рахунки.

Саме їх відключатимуть у першу чергу.

Що робити, якщо нема грошей сплатити борг

Ті люди, які не можуть сплатити борг, можуть укласти договір-розстрочки. Їм встановлять графік погашення боргу.

"Нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", – зазначив Коваленко.

Що робити, якщо ви – за кордоном

"Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу", – нагадав гендиректор компанії Yasno.

Як відновити постачання електроенергії

Якщо у вас все ж відключили електроенергію за борги і ви зрештою сплатили борг, потрібно буде отримати рахунок на підключення і сплатити.

"Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", – зазначив Коваленко.

Раніше ми писали, як вплине скасування мораторію на відключення світла, газу та води через борги на споживачів.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.