Відключення світла через борги: що робити, якщо ви за кордоном або не маєте грошей

Українцям почнуть відключати світло за борги вже від кінця січня.
Постачальник електроенергії компанія Yasno, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників 29 січня.
Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко в ефірі телемарафону
"Перші відключення розпочнуться десь 29 січня", – попередив він.
Коваленко нагадав, що є два типи попередження споживача про заборгованість:
- сповіщення за допомогою СМС, розсилок у Viber-чатах і дзвінків;
- попередження, як офіційний документ.
"Документ розсилають за 10 днів до відключення, це перша стадія. За 5 днів мережі надсилають свій лист попередження. Тобто у споживача є десять днів, щоб погасити борг", – сказав гендиректор компанії Yasno.
Рейтинг боржників складається за двома критеріями:
- найвищого сумою боргу;
- глибиною боргу – як довго споживач не оплачував рахунки.
Саме їх відключатимуть у першу чергу.
Що робити, якщо нема грошей сплатити борг
Ті люди, які не можуть сплатити борг, можуть укласти договір-розстрочки. Їм встановлять графік погашення боргу.
"Нам потрібна комунікація. Потрібно, щоб ця людина звернулася. І ми укладаємо так звані договори розстрочки, і там вже індивідуальний графік, за яким людина сплачує", – зазначив Коваленко.
Що робити, якщо ви – за кордоном
"Є безліч електронних каналів, за якими можна сплатити: починаючи від сайту і закінчуючи мобільним додатком. Це можна зробити з будь-якої точки світу", – нагадав гендиректор компанії Yasno.
Як відновити постачання електроенергії
Якщо у вас все ж відключили електроенергію за борги і ви зрештою сплатили борг, потрібно буде отримати рахунок на підключення і сплатити.
"Бо відключення і підключення коштує грошей. Після того, як буде сплачено рахунок на підключення, колеги з мереж впродовж 5 днів підключають фізично абонента до постачання", – зазначив Коваленко.
Раніше ми писали, як вплине скасування мораторію на відключення світла, газу та води через борги на споживачів.
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