В Європі діє понад 30 тисяч компаній, які приносять прибутки росіянам

В Європі продовжує діяльність майже 31 тисяча компаній, бенефіціарні власники яких походять з Росії.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на опублікований звіт Єврокомісії.

Власники 1400 перелічених компаній нещодавно потрапили під санкції. У звіті фігурує 33 такі особи. Переважно вони працюють у сферах нерухомості, будівництва, готельному бізнесі, а також у фінансовому та енергетичному секторах.

Як наголошують в звіті, деякі російські власники можуть приховувати, що володіють або мають контроль над цими компаніями, діючи через посередників, які зареєстровані в третіх країнах. Також такі приховані компанії можуть мати номінальних акціонерів.

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За допомогою підставних компаній зловмисники можуть приховувати не тільки походження та призначення коштів, а й замаскувати фактичного отримувача коштів.

Перешкод для створення фіктивних компаній немає, тому їх легко використовують для переміщення сотень мільйонів євро. Ці кошти можуть бути використані як для особистого збагачення, так і для дестабілізації в інших країнах.

Єврокомісія наголошує на необхідності поліпшення обміну інформацією та "належного" розкриття та моніторингу активів у державах-членах ЄС.

"Розкриття чорних грошових потоків не тільки допомагає захистити демократію та безпеку громадян ЄС, але й сприяє боротьбі з впливом автократій", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, міжнародна робоча група з питань санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак і ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол, підготувала черговий документ – Дорожню карту індивідуальних санкцій: рекомендації щодо санкцій проти Російської Федерації.

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