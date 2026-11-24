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Про це в інтерв’ю УНІАН розповів власник компанії Андрій Вадатурський.

За його словами, внаслідок російської агресії «Нібулон» втратив елеватори, зерно, транспорт, частину флоту та доступ до замінованих земель. Загальні втрати становлять 68% активів компанії.

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Одним із найбільших викликів стало руйнування логістики. Через бойові дії та підрив Каховської ГЕС припинилося судноплавство Дніпром, закритим залишається Південний Буг. Власний порт компанії в Миколаєві заблокований через близькість російських військ та замінування акваторії.

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Щоб зберегти можливість експорту, «Нібулон» переорієнтував вантажопотоки на Дунай. За кілька місяців компанія збудувала з нуля філію «Бесарабська», інвестувавши в неї 22,5 млн доларів. Від початку роботи новий термінал відвантажив 4,8 млн тонн зерна.

Вадатурський наголошує, що такі умови вимагають принципово іншого підходу до оцінки бізнес-ризиків.

«Тому оцінювати ризики за стандартами мирного часу не можна. Про це ми кажемо банкам та іншим нашим партнерам. Вдячні тим, хто нас чує, але для більшості класичних фінансових установ реальність, в якій працюють українські аграрії, не до кінця зрозуміла», — зазначив він.

Попри воєнні втрати та постійні загрози, компанія продовжує модернізацію. Зокрема, понад 8 млн доларів спрямовано на оновлення елеваторів, близько 23 млн доларів — на транспортний парк, ще 10 млн доларів — на цифровізацію.

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«В цілому понад 70 млн доларів інвестовано в розвиток під час повномасштабної війни. Я впевнений, що запорукою лідерства в галузі є відкритість до змін і готовність проходити трансформацію ще до того, як зміни стануть незворотними», — підкреслив Вадатурський.

За результатами 2025/2026 маркетингового року «Нібулон» експортував 3,15 млн тонн продукції до 26 країн світу, збільшивши свою частку в українському зерновому експорті до 7%. Кількість господарств-постачальників у 2026/2027 маркетинговому році зросла на 15% — до 3,9 тисячі.

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