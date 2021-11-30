Вакциновані українці зможуть скористатися тисячею Зеленського протягом чотирьох місяців

За словами Новікової, програма стартує 19 грудня та триватиме упродовж наступного року.

Скористатися коштами в рамках програми з підтримки громадян і бізнесу в умовах пандемії "єПідтримка" можна буде упродовж чотирьох місяців після дня надходження коштів.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Ірина Новікова, пише "Укрінформ".

"Головна ідея програми "єПідтримка" – це про взаємодопомогу держави, людей, бізнесу в умовах пандемії. Держава надає повнолітнім вакцинованим громадянам України можливість придбати послугу і одночасно підтримати бізнес, який постраждав від пандемії. Ідеться про підтримку легального бізнесу шляхом стимулювання попиту", – зазначила вона.

За словами Новікової, програма стартує 19 грудня та триватиме упродовж наступного року. Скористатися нарахованою сумою можна буде протягом чотирьох місяців після дня надходження коштів. Фінансові операції здійснюватимуться банками-партнерами, які мають надійні системи захисту платежів.

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Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". На другому етапі (за часом – третій квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють.

"Через застосунок "Дія" громадянин, що бажає взяти участь у програмі, проходитеме перевірку на відповідність встановленим критеріям програми. Важливо – якщо ви вакциновані, краще вже згенерувати сертифікати про вакцинацію, не чекати старту програми. Учаснику програми буде відкриватись віртуальний рахунок. Віртуальні рахунки – безкоштовні, комісій за обслуговування не буде", – уточнила заступниця міністра.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що тисячу гривень від Зеленського отримають усі вакциновані українці, незалежно від того, коли вони отримували щеплення.

Тисяча від Зеленського: Денис Шмигаль спростував чутки довкола виплат за щеплення

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