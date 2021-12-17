Вакцинованим українцям почали виплачувати тисячу: яку суму вже перерахували людям

Виплати тепер в одному із банків відбуваються моментально після подавання заявки.

На пілотний проєкт "еПідтримка", за яким всі повністю вакциновані проти коронавірусу українці отримають тисячу від держави, вже спрямували в одному з банків понад 500 млн гривень.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Обробили всі виплати, які накопичилися у період тестування виплат у "Дії" (близько 576 млн грн.) та перейшли в режим онлайн. Тепер ми платимо моментально після заявки на виплату. Увечері напишу скільки клієнти витратили за першу добу і на що", - написав він.

Нагадаємо, щоб отримати тисячу гривень за вакцинацію до кінця цього року, необхідно встигнути подати відповідну заявку до 29 грудня. Кошти отримуватимуть через банки. Зокрема, до проєкту залучені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "А-Банк", "Альфа-банк", monobank.

Гроші надходитимуть на спеціальні банківські картки у "Дії". Розрахуватися цими грошима українці зможуть на підприємствах, які відповідають певним МСС-кодам. Платити комісію за обслуговування картки не потрібно. Крім того, планується відкриття 100 офлайн-центрів підтримки для надання допомоги під час виплати 1000 грн за вакцинацію.

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