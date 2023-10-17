ВАКС залишив одеського бізнесмена Кауфмана під вартою з заставою у 230 млн грн

Верховний суд Східних Карибських островів нещодавно надав WWRT Limited («WWRT») остаточний дозвіл на апеляцію за позовом про відшкодування близько 80 мільйонів доларів США проти відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана. WWRT подала позов проти Бориса Кауфмана та Carosan Trading Limited у судах Британських Віргінських островів у 2021 році.

Наказ Верховного суду Східних Карибських островів має наслідком розгляд справи Судовим Комітетом Таємної Ради («СКТР»), найвищим судом Великобританії, і це останнє в низці рішень, винесених проти пана Кауфмана, який був заарештований на початку цього року за кримінальними звинуваченнями в Україні.

7 вересня 2023 року Вищий антикорупційний суд України заарештував пана Бориса Кауфмана у кримінальній справі, яка триває в Україні щодо ймовірного незаконного захоплення міжнародного аеропорту «Одеса». У 2011 році право власності на 75% Міжнародного аеропорту «Одеса» було передано Odessa Airport Development Limited, компанії, контрольованій паном Борисом Кауфманом, і стверджується, що пан Кауфман продовжує володіти значними активами прямо чи опосередковано через різні ділові зв’язки, зокрема, у Великобританії.

Борис Кауфман, відповідач у справі WWRT проти Бориса Кауфмана за позовом про стягнення 80 мільйонів доларів, що розглядається Таємною Радою Його Величності у Великобританії, залишається під арештом в Україні. Нещодавно Вищий Антикорупційний

Суд України залишив пана Кауфмана під арештом на умовах застави у 230 млн грн. Пан Кауфман підозрюється у незаконному заволодінні Одеським аеропортом та завданні збитків державі на більше 2,5 мільярдів гривень.

На нещодавньому засіданні у кримінальній справі проти пана Кауфмана, яке відбулося у Вищому антикорупційному суді України, одним із ключових доказів обвинувачення стали свідчення пані Ольги Гутовської, відомого юриста та бізнес-леді, мажоритарної власниці WWRT та генерального партнера міжнародної юридичної фірми Gutovska&Partners.

Ольга Гутовська, директор та мажоритарний власник акцій англійської компанії WWRT прокоментувала: «Ми з приємністю спостерігаємо за ростом антикорупційних ініціатив в Україні. WWRT прийняла рішення допомогти Україні в забезпеченні розслідування та справедливого розгляду справи Одеського аеропорту. Ми надамо відповідні дослідження наших англійських юристів та детективів щодо майна пана Кауфмана та його партнерів для забезпечення повернення Україні 2,5 мільярдів гривень коштів, а також інші матеріали».

Rosling King LLP діє від імені WWRT в апеляції Судового Комітету Таємної Ради, а міжнародна юридична фірма Conyers співпрацює з Gutovska & Partners на БВО та в Україні.