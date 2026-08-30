Валюта може суттєво здорожчати: до якого курсу готуватися у вересні

Втримати долар буде непросто / © Associated Press

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Протягом серпня 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався у діапазоні 44,54-44,86 грн/дол. Чітка низхідна тенденція почалася від другої половини місяця і може тривати на початку вересня. Однак існують підстави для переходу через позицію 45 грн/дол з огляду на ситуацію в Україні.

Про це повідомив доктор економічних наук Олексій Плотніков в коментарі редакції Новини.LIVE.

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«Події на валютному ринку прив’язані з макроекономічною і конкретно фінансовою обстановкою. Зараз іде невиконання державного бюджету: повинні бути одні надходження, а фактично інші. Плюс не виконується графік надходження іноземної допомоги, яку записали для планування бюджету», — сказав Плотніков.

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З його слів, Національний банк може піти на прискорення девальвації гривні, аби частково вирішити проблему з нестачею фінансових ресурсів. А «відкотити» офіційний курс назад, до показника кінця серпня, вже буде важче. Тому українцям радять не відкладати купівлю американської валюти, оскільки її здешевлення не передбачається.

Раніше експерти пояснили, куди зараз краще інвестувати заощадження та чи варто купувати іноземну валюту. Економіст Андрій Забловський вважає, що зараз вдалий час для збільшення валютної складової у власному інвестиційному портфелі.

Схожої позиції дотримується і фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. За його словами, купувати валюту варто не задля швидкого збагачення, а заради мінімізації ризиків.

«Ситуація вимальовується настільки складна, що купівлю валюти потрібно розглядати не стільки як заробіток, а як страховку, тож я за купівлю», — аргументував Андрій Шевчишин.

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