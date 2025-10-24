- Дата публікації
Валюта здорожчала: офіційний курс на 24 жовтня
Національний банк України оновив курс валют на сьогодні, 24 жовтня.
Сьогодні, 24 жовтня, Національний банк України на 14 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс встановили на рівні 41,89 грн за 1 долар.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Курс євро становить 48,55 грн. Це на 19 копійок вище, ніж учора.
Польський злотий здорожчав на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,46.
В обмінниках долар продають у середньому за 41,6 грн. Купують за 41,9 грн.
За євро в обмінниках пропонують 48,6 грн. Продають за 48,95 грн.
