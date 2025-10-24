Валюта здорожчала: офіційний курс на 24 жовтня

Долар додав у ціні / © Associated Press

Сьогодні, 24 жовтня, Національний банк України на 14 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс встановили на рівні 41,89 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 48,55 грн. Це на 19 копійок вище, ніж учора.

Польський злотий здорожчав на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,46.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,6 грн. Купують за 41,9 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,6 грн. Продають за 48,95 грн.

