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Про це заявила адвокатка, експертка з оподаткування та регулювання криптовалют Олександра Нікітіна.

За її словами, чинні валютні обмеження створюють для інвесторів значний регуляторний ризик, оскільки вони не мають впевненості у можливості повернути вкладений в Україну капітал.

«Сьогодні нерезидент, який інвестує кошти в український бізнес, не має достатньо передбачуваного механізму повернення навіть тієї суми, яку він свого часу офіційно завів в Україну як інвестицію», — сказала Нікітіна.

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Вона наголосила, що питання репатріації інвестицій виходить за межі суто валютного регулювання та безпосередньо впливає на готовність іноземного бізнесу працювати в Україні.

«Саме тому питання репатріації інвестицій поступово виходить за межі вузької професійної дискусії та стає одним із ключових факторів інвестиційної привабливості країни», — підкреслила експертка.

За словами Нікітіної, мова не йде про вільне виведення прибутків під час війни. Йдеться про створення зрозумілого та контрольованого механізму повернення коштів, які були офіційно інвестовані в Україну після початку повномасштабного вторгнення.

«Важливо підкреслити: мова не йде про виведення прибутків під час війни. Мова йде про можливість повернення тіла інвестиції — коштів, які інвестор вже завів в Україну, пройшовши всі банківські, валютні та податкові процедури», — зазначила вона.

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Експертка також наголосила, що іноземні інвестори розуміють необхідність збереження валютних обмежень в умовах воєнного стану, але очікують від держави прозорих та передбачуваних правил.

«Іноземний інвестор не очікує, що Україна повністю скасує валютні обмеження під час війни. Більшість професійних учасників ринку прекрасно розуміють необхідність захисту валютних резервів, забезпечення макрофінансової стабільності та контролю за рухом капіталу в умовах воєнного стану. Але інвестори очікують зрозумілих правил», — наголосила Нікітіна.

На її думку, передбачуваний механізм повернення інвестицій може стати компромісом між потребою захисту валютного ринку та необхідністю залучення приватного капіталу для відновлення економіки.

Нагадаємо, меморандум України з МВФ передбачає поступове пом’якшення валютних обмежень у міру збереження макрофінансової стабільності.

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