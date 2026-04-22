Валюти зростають: що відбувається з курсом на 22 квітня

На 22 квітня Нацбанк оновив офіційні курси валют. Євро утримується поблизу історичного максимуму.

Курс валют

Національний банк оновив офіційні курси валют на 22 квітня — долар, євро та злотий продовжили зростання, зберігаючи висхідну динаміку на ринку.

Про це свідчать дані НБУ.

  • долар США становить 44,11 грн,

  • євро — 51,91 грн,

  • польський злотий — 12,26 грн.

Порівняно з попереднім днем, основні валюти продовжують демонструвати зростання. Напередодні, 21 квітня, курс долара зріс на 21 копійку — до 44,1 грн.

Євро додав 13 копійок і досяг 51,89 грн, оновивши історичний максимум. Злотий також підріс на 3 копійки — до 12,26 грн.

Таким чином, європейська валюта залишається поблизу пікових значень, а валютний ринок зберігає висхідну динаміку.

Раніше ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко, що нинішня ціна — не пік. Цьогоріч варто очікувати курсу долара по 45–46 гривень.

