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Валюта перед святами почала дорожчати: скільки коштують долар та євро у Києві

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Валюта перед святами почала дорожчати: скільки коштують долар та євро у Києві

Фото: Associated Press

Курс валют перед Новим роком почав повзти вгору.

У Києві в обмінниках 21 грудня курс долара в середньому становить 40,05 грн, а євро коштує 42,00 грн.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

За його даними, придбати долар сьогодні, 21 грудня, станом на 13.33 можна за 40,05 грн, продати - за 40,17 грн.

Євро продають - по 42,00 грн, купують у середньому по 42,28 грн. Зауважимо, що євро 

Середня ціна купівлі польського злотого у Києві 8,50 грн; продаж  - 9,15 грн.

Водночас Національний банк України встановив офіційний курс американського долара на рівні 36,57 грн/$. Курс євро підскочив у ціні, його встановлено на рівні 38,81 за євро. 

Польський злотий, за курсом НБУ, коштує 8,30 грн

Нагадаємо, консенсус-група Focus Economics S. L. U вважає, що 2023 року курс долара в Україні може досягнути 51 грн. 

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Дата публікації
Перегляди
587
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