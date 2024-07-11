Валютні гойдалки: що очікувати українцям влітку та до кінця року

З високою ймовірністю курс не вийде за рамки діапазону 40,00 – 41,25.

Впродовж місяця гривня втратила 61 копійку по відношенню до долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде досить спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національній валюті,

Про це пише "РБК-Україна".

За офіційним курсом НБУ, на 9 червня курс гривні становив 40,15 грн/дол, а до 10 липня він впав до 40,76 грн/дол. Основні причини - зниження надходжень валютної виручки від експортерів та зростання попиту на іноземну валюту.

За даними очільника служби продажу казначейських продуктів банку "Авангард" Юрія Крохмаля, в червні волатильність курсу долара на міжбанківському ринку була обмежена коридором 40,10 – 40,90. Водночас НБУ задовольняв весь надлишковий попит, допускаючи помірні коливання курсу.

"Як правило, літній період є відносно спокійним, що також сприяє помірній волатильності. Дії НБУ на ринку принципово не змінились. Валютна лібералізація не призвела до якогось надмірного тиску на курс, який був би проблемою для регулятора", - зазначив він.

А очільник аналітичного відділу інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що девальваційним фактором є дефіцитний торгівельний баланс України, який продовжує погіршуватись.

Очевидно, в липні побачимо аналогічну тенденцію - обсяги експорту зменшуватимуться. Тож попит на валюту залишатиметься досить високим.

Раніше банкір повідомив, що на ринку валют курсові зміни будуть частими, проте прогнозованими. Основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.

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