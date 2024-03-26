Валютні обмеження: що дозволить НБУ українцям 2024 року

Валютні обмеження в Україні, які Нацбанк запровадив одразу після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, поступово скасовують.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes сказав заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук.

"Найближчим часом ми збираємося повернутися до тих елементів першої стадії дорожньої карти, які ще не були закриті. Насамперед - це дозвіл на репатріацію нових дивідендів, що, на нашу думку, може створити підстави для додаткового припливу капіталу в країну в середньостроковій перспективі. Якщо ж говорити про можливість обслуговування своїх зовнішніх боргів, то найближчим часом, я сподіваюся, ми зможемо мати підстави розглянути помʼякшення й там", — сказав Ніколайчук.

Він також зазначив, що Нацбанк перед впровадженням змін зважає на макрофінансові передумови, а реалізація дорожньої карти залежать як від міжнародної підтримки, так і від ситуації на валютному ринку, на яку впливають великі експортери-гравці.

Раніше Національний банк пом'якшив валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

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