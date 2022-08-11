Валютні обмінники хочуть обкласти щомісячним авансовим податком на прибуток

НБУ та голова профільного комітету Ради з податків та фінансів Данило Гетманцев пропонують запровадити авансову сплату податку на прибуток для небанківських обмінників валют у розмірі трьох мінімальних зарплат щомісячно, що наразі складає 19,5 тисячі гривень.

Відповідний законопроєкт зареєстровано на сайті парламенту.

"Зареєстрував у парламенті ініційований НБУ законопроєкт щодо запровадження авансового внеску з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи небанківських фінансових установ, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. У разі підтримки законопроєкту парламентом бюджет щомісячно отримуватиме фіксовану суму в розмірі трьох мінімальних зарплат за кожний пункт обміну. Надходження складуть близько мільярда гривень по року", - написав Гетманцев у Facebook.

Глава комітету пояснив, що аванс можна буде вирахувати із податку на прибуток за підсумками діяльності, однак якщо розмір цього податку менший або прибутку немає зовсім, то аванс всеодно не буде повернуто.

За словами Гетьманцева, обмін валют завжди вважався одним із найбільш прибуткових бізнесів, особливо за кризових часів, пов'язаних із об'єктивним чи штучним коливанням курсу гривні, проте за 2021 рік небанківські обмінники заплатили лише 7 млн грн податку на прибуток, або близько 1,7 тисяч грн на рік у середньому з одного із 4 тисяч обмінників.

Нагадаємо, в Україні продаватимуть валюту в обмінниках за новими правилами.