"Вам потрібні негайні надходження": МВФ радить Україні підвищити ставки ПДВ, акцизи на алкоголь і тютюн

Міжнародний валютний фонд у межах збільшення потенціалу внутрішніх джерел фінансування радить Україні надалі підвищити податок на додану вартість (ПДВ), адже потрібні негайні надходження вже наступного місяця.

Про це сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" у Вашингтоні заступник голови місії МВФ в Україні Тревор Лессард.

За його словами, підвищення ставки ПДВ дозволить покращити ситуацію із надходженням коштів. Водночас він наголосив на необхідності справедливості податкової системи України і повноцінному механізмі прикордонного вуглецевого коригування (CBAM).

"Я думаю, що якщо вам потрібні негайні надходження, і ви хочете зробити це в ефективний, широкомасштабний спосіб, який забезпечить вам надходження вже наступного місяця, то важко уявити собі кращий варіант політики, ніж підвищення ставки ПДВ, із погляду того, скільки ви можете залучити, як це розподілить тягар підвищення податку і все таке інше", - заявив Тревор Лессард.

Він також нагадав про нацстратегію доходів, ідея якої полягає в довгострокових реформах з метою збору більшої кількості податків. Вожночас. за його словами, інші частини НСД також дуже важливі.

"Одна з них полягає в тому, що українська податкова система за своєю суттю є несправедливою з погляду того, хто сплачує податки, а хто не сплачує, скільки вони сплачують, і ця динаміка має соціально-політичні, а також економічні наслідки. Отже, люди, які зараз платять податки, насправді не хочуть платити більше, поки люди, які не платять їх, не почнуть платити потроху", - пояснив заступник голови.

Поліпшення податкової справедливості, на думку Лессарда, є однією з цілей національної стратегії доходів.

"Там є багато речей, стосовно митниці, спрощеної системи оподаткування, деяких інших податкових реформ, які, хоча й заплановано збільшать надходження, є справді важливою частиною поліпшення справедливості", - додав Лессард.

Україна має шанс покращити інвестиційний клімат завдяки зміні податкової політики

Україна має зробити свою податкову політику більш конкурентоспроможною, вважає Лессард. У галузі податкових змін він наголосив на важливості приведення акцизів, зокрема, на алкоголь, тютюн, до показників, встановлених у Європейському Союзі.

"Але те, про що не так багато говорять, - це те, що Європа збирається впровадити механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). Якби я був сусідом Європи, я, мабуть, не хотів би потрапити в цю халепу і платити великі експортні мита, тому що я перебуваю не по той бік цього механізму прикордонного регулювання. Отже, замість того, щоб платити на кордоні, якщо ви розробляєте Стратегію доходів і думаєте про підвищення справедливості, це також можливість "озеленити" вашу податкову систему, встати на правильний шлях з погляду вступу до ЄС (...)", - резюмував Лессард.

Нагадаємо, економічні експерти вважають, що підвищення податків в Україні від 1 жовтня, яке нещодавно було ухвалене Верховної Радою, суперечить чинному законодавству, адже у Податковим кодексом зазначено, що подібні зміни запрацюють лише через 6 місяців від набуття чинності.

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