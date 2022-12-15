Вартість фруктів: як змінилися ціни на апельсини, мандарини та банани

Змінилася вартість популярних на новорічні свята фруктів.
В українських ринках та в магазинах змінилася вартість апельсинів, мандаринів та бананів. Ціни на імпортні фрукти в залишаються на високому рівні.
Середні ціни на преміум-апельсини у грудні порівняно з листопадом знизилися від 75,79 грн/кг до 69,95 грн/кг. Вартість турецьких апельсинів не змінилися – 69,90 грн/кг. Звичайні - здешевшали: від 70,98 грн/кг до 64,90 грн.
Ціни на прості мандарини зменшилися - від 70,73 грн/кг до 63,17 грн/кг. Турецькі фрукти здорожчали - від 46,30 грн/кг до 49,40 грн/кг. Клементин скинули в ціні з 99,52 грн/кг до 84,90 грн/кг.
Натомість банани на ринках навпаки здорожчали. Середня ціна фруктів у листопаді становила 58,21 грн/кг, а у грудні вже 59,90 грн/кг.
Нагадаємо, в Україні споживчі ціни в листопаді зросли на 26,5% в порівнянні з листопадом минулого року. У листопаді здорожчали яйця - на 10,6%, молоко та молочні продукти - на 2,9-2,4%, риба та продукти з риби - на 2%.
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