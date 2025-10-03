Тарифи на газ в Україні нижчі, ніж в Європі / © Pixabay

Реклама

В Європі найбільше за природний газ платять жителі Швеції — 1,89 євро за кубометр. Найнижчий тариф в Україні — 7,96 гривень або 0,17 євро за кубометр. Нещодавно «Нафтогаз» подовжив дію цього фіксованого тарифу для населення до 30 квітня 2026 року.

За даними Eurostat, у більшості країн ЄС вартість газу значно вища, ніж в Україні, пише Новини Live.

Найбільше платять жителі Північної та Західної Європи: у Швеції — 1,89 євро за куб, у Нідерландах — 1,67 євро, в Італії — 1,59 євро, у Ліхтенштейні — 1,54 євро.

Реклама

У Центральній та Південній Європі ціни дещо нижчі — близько 0,9–1,05 євро.

Найнижчі тарифи на блакитне паливо — у Східній Європі. В Угорщині кубометр коштує лише 0,3 євро, у Румунії та Сербії — близько 0,5 євро, у Польщі та Литві — 0,6 євро.

Європейські домогосподарства платять більше, ніж будь-коли за електроенергію та природний газ, навіть незважаючи на те, що уряди витрачають мільярди доларів на захист споживачів від енергетичної кризи.

Росія скоротила постачання газу до Європи після того, як Захід підтримав Україну і запровадив санкції проти Москви, внаслідок цього країни змушені були шукати альтернативні джерела постачання.

Реклама

Наразі Європейська комісія запропонувала надзвичайні заходи ЄС, зокрема збори за непередбачений прибуток з енергетичних компаній та скорочення споживання електроенергії.

Тим часом уряд на час війни в Україні встановив фіксований тариф за природний газ для населення 7,96 грн за кубометр.