Вартість нафти впала: чи знизять ціни на пальне мережі АЗС

Ціна на пальне в Україні впаде?

Ціна нафти різко впала після заяви Дональда Трампа про переговори з Іраном.

Чи означає це, що ціна на пальне також знизиться, пояснив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у коментарі «РБК-Україна».

Куюн наголосив, що рельний показник, від якого залежить ціна на нафту — це показники лондонської біржі, а не слова політиків.

«Трамп може все що завгодно там говорити. Ринок дивиться на біржу в Лондоні. От що там буде, відповідно тоді оце реальний факт. А те, що там він каже — ми ціну цим словам вже знаємо. Це все фон», — каже експерт.

Куюн пояснює, що якщо ціна на нафту впаде на день, а потім знову зросте на 20 доларів — зниження на заправках не буде. Потрібен системний і тривалий процес дешевшання нафти.

Попри скептичні прогнози інших експертів, Куюн вважає, що якщо світові ціни на нафту підуть донизу, українські мережі АЗС також знизять ціну. Однією з причин є мала купівельна спроможність українців, які просто не мають за що купувати таке дороге пальне.

«Якщо ціна буде різко валитися, це буде швидше. Якщо вона буде повільно падати, це теж буде повільніше на стелах. Але це однозначно буде. Бізнес не хоче торгувати дорого, бо ніхто не купує. Мережі вже звітують про обвал продажів», — підсумував експерт.

