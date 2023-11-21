Вартість овочів в Україні: чи очікувати нового стрибка цін

Вартість овочів борщового набору в Україні зростатимуть на декілька відсотків щомісяця. Втім, взимку рекордних стрибків цін цього року не буде.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише РБК.Україна.

"Ми впевнені, що пік цін на ці овочі, перш за все на моркву та цибулю, ми вже перейшли і до цього не повертатися не будемо", - сказав він.

За його словами, торішні високі ціни були зумовлені тимчасовою втратою частини Херсонської та Запорізької областей, де активно вирощували овочі борщового набору. Натомість цього року ситуація зовсім інша, адже їх більше почали культивувати на заході та в центрі країни. Висоцький наголошує: об’єми виробництва цих овочів свідчать про те, що рекордних цін вже не буде.

"Є певна споживча інфляція, пов’язана з тим, що зберігання коштує грошей. Зрозуміло, що трішки, на декілька відсотків вони будуть дорожчати, тому що є витрати на зберігання. Але таких рекордних ажіотажних цін не передбачається. Більше того, фермери демонструють готовність наступного року вирощувати по всій Україні у разі необхідності", - розповів Тарас Висоцький.

Як повідомлялося, у грудні зростання цін на продовольство не зупиниться – на цей період припадає традиційне здорожчання окремих продуктів під впливом сезонних факторів та святкового спалаху споживання.

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