Вартість пального знову зросла: скільки коштують бензин, дизель та автогаз 3 квітня

Ціни на пальне в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Вартість літра пального в Києві 3 квітня демонструє рух вгору, зокрема через здорожчання автогазу майже на 1 грн. Стали відомі оновлені ціни у мережах автозаправок WOG, UPG та ОККО.

Про це повідомило видання «Новини.Live».

Загалом, істотного зростання вартості пального не зафіксовано. На АЗС UPG ціни залишилися на попередньому рівні, на WOG відбулося символічне підвищення — приблизно на 0,01 грн/л для бензину та дизеля. Найбільше здорожчання спостерігалося на ОККО, де автогаз додав майже гривню на літрі.

Реклама

Ціни на пальне 3 квітня в Києві

WOG

ДП Євро5 — 89,90 грн/л

Mustang+ ДП — 92,90 грн/л

А-95 Євро5 — 75,00 грн/л

Mustang 95 — 78,00 грн/л

Mustang 100 — 85,00 грн/л

Газ — 48,99 грн/л

UPG

UPG 100 — 80,90 грн/л

UPG 95 — 74,90 грн/л

А-95 — 71,90 грн/л

ДП Євро — 87,90 грн/л

ОККО

Pulls 100 — 85,00 грн/л

Pulls 95 — 78,00 грн/л

А-95 — 75,00 грн/л

Pulls ДП — 92,90 грн/л

ДП — 89,90 грн/л

Газ — 49,99 грн/л

Ціни на пальне в Україні у квітні — прогноз експертів

Зауважимо, що у квітні українцям не варто чекати на здешевлення пального, оскільки експерти прогнозують подальше зростання цін через вплив світових ринків нафти. Хоча березневий ажіотаж вщух і різких щоденних стрибків не передбачається, вартість бензину та дизеля протягом місяця може зрости в межах 5 грн/л, а автогазу — на 2,5-3 грн/л. Ситуація може змінитись лише у разі деескалації конфлікту на Близькому Сході та відповідного зниження світових цін на нафту.