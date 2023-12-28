Вартість шафрану встановила новий рекорд: скільки тепер коштує кілограм

Одна з найдорожчих спецій у світі — шафран — тепер коштує ще більше.

Про це пише Financial Times.

Так, в Ірані ціна на приправу підскочила до 1400 доларів за кілограм. Це вдвічі більше, ніж торік. А от за кордоном за кіло шафрану доведеться віддати 1800 доларів.

Причина – зміна погодних умов та дефіцит води в Ірані. Це призвело до різкого падіння врожайності і, як наслідок, його рекордного здорожчання. Голова шафранової біржі Торбете-Джам Моджтаби Паям-Асгарі пояснив, що через морозну зиму, суху весну і спекотне літо з температурою до 50 градусів усі джерела води пересохли.

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Очікується, що загальне виробництво шафрану впаде з майже 400 тонн приблизно до 170 тонн.

Також висока вартість шафрану спричинена важким процесом збору: для виробництва кілограма прянощі потрібно близько 170 тисяч квіток, які збирають на світанку в жовтні та листопаді.

Нагадаємо, в Україні здорожчала кава. Де еспресо коштує найбільше.

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