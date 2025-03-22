Вартість яєць в Україні зміниться: що буде з цінами найближчим часом

Ціни на яйця в Україні можуть знизитись після Великодня, коли попит спаде.

Ціни на яйця в Україні повинні значно знизитися через 1,5-2 місяці. За прогнозами, середньорічна ціна одного яйця становитиме 4,5-5 грн.

Про це розповів директор Державної дослідної станції птахівництва Національної академії аграрних наук Олег Катеринич в етері КИЇВ24.

Зараз спостерігається підвищення вартості яєць через сезонне здорожчання навесні. Однак після святкування Великодня 20 квітня, попит знизиться, і ціни, ймовірно, також підуть вниз.

Станом на 22 березня середня ціна десятка яєць марки "Ясенсвіт" першої категорії в українських супермаркетах становить 72,86 грн, що на 5,58 грн більше, ніж на початку лютого.

Нагадаємо, в Україні різко змінилася ціна на популярний овоч.

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