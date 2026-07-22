Ваш рахунок заблоковано за борги: що робити, як повернути гроші

Блокування банківського рахунку / © ТСН

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Блокування банківського рахунку через відкрите виконавче провадження за кредити, штрафи чи комунальні борги стає несподіванкою для багатьох. Якщо під арешт потрапили пенсія, соцдопомога чи виплати ВПО, слід звернутися до виконавця із довідками для повного скасування арешту. Повне зняття обмежень також можливе після погашення боргу, закриття провадження або в разі помилково відкритої справи.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Причини блокування банківського рахунку

Банк не накладає арешт на рахунки за власною ініціативою. Фінансова установа лише виконує постанову державного або приватного виконавця, який відкрив виконавче провадження. Підставою для цього можуть бути рішення суду, судовий наказ, виконавчий напис нотаріуса або інший документ, що відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» підлягає примусовому виконанню.

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Найчастіше арешт рахунків пов’язаний із такими боргами:

за кредитами;

зі сплати аліментів;

за адміністративними штрафами;

за комунальними послугами;

за іншими судовими рішеннями, які набрали законної сили.

Після відкриття виконавчого провадження виконавець може винести постанову про арешт коштів боржника та надіслати її до банківських установ. Після отримання такого документа банк обмежує доступ клієнта до відповідних рахунків.

Банк не може сам скасувати арешт рахунку — яка причина

Після блокування рахунку людина часто звертається до банку, розраховуючи вирішити проблему протягом кількох хвилин. Однак працівники фінустанови не визначають, чи був арешт накладений законно та чи є підстави для його скасування. Банк зобов’язаний виконати постанову виконавця.

Тому навіть якщо клієнт вважає, що арешт наклали помилково або заборгованість уже погашена, банк не має права самостійно відновити доступ до коштів. Для цього необхідна нова постанова виконавця або відповідне судове рішення.

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Отже, після блокування рахунку насамперед потрібно з’ясувати, який саме виконавець веде провадження, а також встановити причину накладення арешту.

Правило про 100 тисяч гривень більше не діє

Після початку повномасштабної війни в Україні діяли тимчасові правила, які давали змогу вільніше користуватися арештованими рахунками. Зокрема, застосовувалося розпорядження уряду №198-р. Воно дозволяло фізичним особам проводити видаткові операції з арештованих рахунків, якщо сума заборгованості не перевищувала 100 тис. грн.

Таким чином, сам факт арешту рахунку не завжди означав повну втрату доступу до власних коштів. Однак цю норму скасували Законом України №3048-IX від 11 квітня 2025 року.

Тобто після накладення арешту питання потрібно вирішувати безпосередньо з державним або приватним виконавцем. Саме він може визначити рахунок, з якого дозволяється проводити видаткові операції, або скасувати арешт, якщо для цього є законні підстави.

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Що робити, якщо заблокували рахунок у банку

Насамперед потрібно якомога швидше встановити, хто наклав арешт, у межах якого виконавчого провадження це відбулося та чи можна оскаржити дії виконавця або отримати доступ хоча б до частини коштів.

Для початку варто звернутися до банку й попросити надати номер виконавчого провадження, дату постанови та дані виконавця. Як правило, ця інформація є у фінустанови, адже саме на підставі відповідної постанови банк обмежує доступ до рахунку.

Далі необхідно зв’язатися з виконавцем. Знайти потрібну інформацію можна, зокрема, через застосунок «Дія». У розділі «Послуги» доступна вкладка «Виконавчі провадження», де можна побачити відкриті щодо людини провадження, дані виконавця та основні документи.

Якщо скористатися «Дією» немає можливості, необхідну інформацію можна отримати безпосередньо у виконавця або через Автоматизовану систему виконавчого провадження.

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Чи можна отримати доступ до частини арештованих грошей

Після набуття чинності Законом України №3048-IX автоматичне право користуватися коштами на арештованому рахунку було скасовано.

Водночас закон передбачає механізм, який дає змогу боржнику не залишитися повністю без доступу до грошей. Відповідно до пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», людина може звернутися до державного або приватного виконавця, який наклав арешт, із заявою про визначення одного поточного рахунку для проведення видаткових операцій.

Після цього виконавець може дозволити користуватися коштами в межах суми, передбаченої законом. Водночас банк не може самостійно ухвалити таке рішення — для цього необхідна окрема постанова виконавця.

В документі чітко зазначено, що фізособи-боржники, на кошти яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом одного календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної зарплати. Звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку не здійснюється.

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Якщо арешт накладено на кошти, що перебувають на кількох поточних рахунках боржника в одному банку або на рахунках у різних установах, для проведення видаткових операцій може бути визначений лише один поточний рахунок в одному банку.

Якщо щодо однієї фізособи відкрито кілька виконавчих проваджень, для всіх них визначається один поточний рахунок, з якого дозволяється проводити видаткові операції.

Водночас кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір коштів, які не підлягають стягненню та якими боржник може користуватися.

Що робити, якщо заблокували зарплату або соціальні виплати

Іноді під арешт потрапляють кошти, які мають спеціальний правовий статус. Зокрема, це можуть бути:

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пенсійні виплати;

державна соціальна допомога;

допомога в разі народження дитини;

окремі виплати внутрішньо переміщеним особам;

інші соціальні виплати, передбачені законодавством.

Якщо арешт наклали саме на такі кошти, потрібно звернутися до виконавця із заявою про його зняття. До заяви слід додати документи, які підтверджують джерело надходження грошей. Це можуть бути довідка з банку, виписка з рахунку, а також документи Пенсійного фонду або органу соцзахисту.

На практиці після отримання таких підтверджень виконавці нерідко скасовують арешт із коштів, які мають спеціальний статус.

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження», підставою для зняття арешту є документальне підтвердження того, що рахунок має спеціальний режим використання або звернення стягнення на кошти, які перебувають на ньому, заборонене законом.

Крім того, стаття 73 Закону «Про виконавче провадження» визначає види доходів, на які не може бути звернено стягнення або щодо яких діють особливі правила. Серед них — окремі види державної соцдопомоги, компенсацій та інших соцвиплат.

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Коли арешт з рахунку можуть повністю скасувати

Повне зняття арешту можливе не тільки після повного погашення заборгованості. Перелік підстав для цього визначає стаття 59 Закону «Про виконавче провадження».

Зокрема, арешт можуть скасувати, якщо:

судове рішення повністю виконано,

виконавче провадження завершено або закрито,

судове рішення чи судовий наказ скасовано,

провадження відкрили помилково,

арешт наклали на кошти, які за законом не можуть бути стягнуті.

Якщо виконавець без законних підстав відмовляється зняти арешт або не реагує на звернення, його дії можна оскаржити. Спочатку це можна зробити у керівника відповідного органу державної виконавчої служби або звернутися до Міністерства юстиції. За необхідності питання можна вирішувати і через суд.

Сам факт блокування банківського рахунку ще не означає, що людина назавжди втратила можливість користуватися власними коштами. Насамперед важливо не витрачати час на численні безрезультатні звернення до банку, а з’ясувати, хто саме наклав арешт, на підставі чого відкрили виконавче провадження та чи є можливість оскаржити дії виконавця або частково скасувати обмеження.

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Практика свідчить, що швидкість дій безпосередньо впливає на можливість відновити доступ до коштів без тривалих судових процесів. Тому після отримання повідомлення про арешт рахунку не варто відкладати вирішення ситуації. У багатьох випадках своєчасне звернення до виконавця або оскарження його дій допомагає повернути доступ до грошей набагато швидше, ніж можна було б очікувати.

До слова, банки можуть раптово заблокувати картку заради безпеки — це зачіпає до 3% клієнтів і стається через «поведінкові аномалії» чи технічні маркери. У разі блокування не варто панікувати — це захист від шахраїв. Потрібно зателефонувати лише за офіційним номером на звороті картки або пройти верифікацію у банківському застосунку.

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