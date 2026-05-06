Ваші долари можна продати в рази дорожче: перевірте одну деталь

Українці можуть продати американську валюту значно дорожче за офіційний курс, якщо серійний номер купюри має певну комбінацію цифр. Колекціонери-боністи активно полюють за такими банкнотами на спеціалізованих онлайн-аукціонах.

Які серійні номери на валюті вважаються цінними

За даними фахівців, кожна банкнота має унікальний номер, проте існують певні комбінації, які становлять особливий інтерес для колекціонерів. До переліку найбільш затребуваних належать:

однакові цифри у всьому номері (наприклад, 777777);

«дзеркальні» або симетричні комбінації (12344321);

цифри, що йдуть підряд у прямому чи зворотному порядку;

повторювані групи цифр та велика кількість нулів;

номери, що збігаються з номіналом самої банкноти.

Експерти наголошують, що крім самого номера, критично важливим є фізичний стан готівки.

«Після виявлення цікавого номера необхідно оцінити стан купюри. Що кращий стан збереження (відсутні потертості, заломи та пошкодження), то вищі кінцеві ціни на купюри з красивими номерами», — уточнили на порталі Garant.

Приклади цін на аукціонах

На маркетплейсі Violity вже зафіксовано низку лотів із завищеною вартістю. Зокрема, купюру номіналом 100 доларів із номером 55444444 виставили на продаж за 7 499 грн. Для порівняння, за ринковим курсом станом на 6 травня 2026 року її вартість становить близько 4 370 грн.

Ще один лот — 100 доларів із номером 33338333 — оцінили у 8 999 грн. Така різниця в ціні пояснюється рідкісністю комбінації, високим попитом серед боністів та збереженістю банкноти. Фахівці радять українцям перевіряти свої заощадження на наявність подібних символічних збігів перед тим, як обмінювати валюту в банках чи обмінниках.

