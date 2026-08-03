Важа Джаши про блокаду портів: дунайський досвід дає аграріям надію

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Про це у коментарі Regionews.ua розповів власник групи Trans-Oil Важа Джаши, термінали якої в порту Рені працювали всі роки повномасштабної війни.

Наслідки нової блокади для аграріїв уже відчутні: пшениця в Україні коштує 140–150 доларів за тонну проти 250–260 у Румунії чи Франції, а в разі тривалої зупинки портів на внутрішньому ринку може утворитися надлишок у 27–32 млн тонн зерна.

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Досвід 2022 року показує, що вихід є. Коли Росія заблокувала чорноморські гавані, працювати змогли лише три морські порти — Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. За даними Європейської Бізнес Асоціації, у сезоні 2022/23 через Дунай пройшло понад 10 млн тонн зерна — близько 21% усього зернового експорту країни.

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Термінали Trans-Oil працювали тоді на максимумі проєктної потужності — близько 800 тис. тонн на рік. «Український аграрій має вижити. Для нього працюючий маршрут — це можливість продати врожай, отримати обігові кошти, розрахуватися з людьми і засіяти наступний сезон», — наголосив Джаши.

За його словами, значення експортних каналів вимірюється не лише тоннами, а й господарствами, які змогли продовжити роботу, зайнятістю в сільських регіонах і збереженою мотивацією сіяти наступний урожай.

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