Важливим кроком США для стабілізації української економіки може стати скасування 25% мита на імпорт сталі - ФРУ

Федерація направила звернення до президента, прем'єра та тимчасової повіреної у справах США.

Федерація роботодавців України (ФРУ) зазначає, що важливим кроком США для стабілізації української економіки може стати виключення України з-під дії 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції із її заміною на тарифну квоту на безмитне постачання української сталі до США.

Про це йдеться у зверненні ФРУ, передають Українські Новини.

Дане звернення ФРУ направила до Президента України Володимира Зеленського, Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та тимчасової повіреної у справах США в Україні Христини Квін.

"Для України це буде величезна підтримка. І ми прогнозуємо, що якщо для нас це 25% мито буде знято, то в перспективі найближчих трьох років ми могли б експортувати до США свою продукцію металургійного комплексу на суму до 800-900 млн доларів щороку. Якщо говорити про мінімальний ефект для металургійного комплексу, який ми можемо отримати протягом цього року, то ми вважали, що це буде приблизно плюс від 1,5 до 2 млрд гривень додаткових податків до бюджету України, а це – можливості підприємств платити та підвищувати заробітну плату, поповнювати державну скарбницю. Як приклад, 35 млрд гривень податків ГМК сплатив минулого року. І 600 тис. місць забезпечив разом із суміжними галузями", — зазначив гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.

У повідомленні звернення зазначається, що зараз українська економіка перебуває на порозі масштабної кризи.

"Починаючи від кінця минулого року вартість газу для української промисловості досягла рекордних позначок, значно зросла в ціні вартість електроенергії. Все це призвело до збитковості багатьох виробництв. Більше того, внаслідок стресової ситуації на ринку зовнішніх запозичень Україна тимчасово втратила можливість залучати зовнішній капітал. Головна причина – російська військова ескалація на кордонах України та загроза вторгнення армії Росії, водночас державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на тлі стягування російських військ на український кордон офіційний Вашингтон розглядає питання щодо надання Україні економічної підтримки, головним чином для стабілізації економіки. та фінансового сектору", — наголошується у зверненні.

У зверненні нагадується, що в березні 2018 року Президент США Дональд Трамп з міркувань національної безпеки ухвалив рішення про введення 25%-го мита на імпорт усіх видів сталевої продукції, проте згодом кілька держав домоглися виключення з-під дії цього мита, а наприкінці минулого року цього досяг і Євросоюз. Через війну майже 58% всього імпорту сталі США відвантажувалося без застосування 25% мита з 34 країн світу.

У зверненні наголошується, що ФРУ порушувала питання про поновлення урядом України переговорів із США щодо заміни мит на імпорт сталевої продукції на квоти.

"Україна є стратегічним партнером США і має кілька виняткових обставин – агресія Росії, окупація Донбасу та анексія Криму, що призводить до складної економічної ситуації. Тому, на нашу думку, офіційний Київ може розраховувати на позитивне рішення Вашингтона щодо скасування сталевого мита. Тим більше що імпорт української металопродукції не перешкоджає і не загрожує нацбезпеці США, оскільки його частка у структурі сталевого імпорту в США становить менше 1%. Своєю чергою, ГМК України у разі отримання доступу до американського ринку може стати фактором стабілізації економічної ситуації", - йдеться у зверненні.

Як повідомляли Українськi Новини, об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" просить Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля провести переговори зі США щодо заміни 25% мита на імпорт сталі з України на тарифні квоти в межах економічної допомоги.

Також на тлі оприлюднення намірів США надати Україні економічну підтримку "Укрметалургпром" звернувся з листом до тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіні Квін з проханням розглянути можливість вилучення України з-під дії 25% мита із заміною її на тарифну квоту на безмитне постачання. української сталі у США.