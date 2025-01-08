Вчителям нададуть додаткові доплати до зарплати: хто і скільки отримає

В Україні 2025-го вчителі зможуть отримуватимуть щомісячні додаткові виплати в межах проєкту "Вчительська доплата". Йдеться про майже тисячу гривень.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Доплату зможуть отримати всі педагогічні працівники, які працюють на основній посаді чи за сумісництвом в школах різних типів загальної середньої освіти - це початкові школи, гімназії, ліцеї, зокрема спеціалізованої освіти, спецшколи та навчально-реабілітаційні центри.

Втім, зазначається, що цього року умови надання доплат були трохи змінені.

Педагогам закладів загальної середньої освіти державного та комунального сектору встановлено щомісячну доплату за роботу в умовах, несприятливих для здоров'я:

від 1 січня 2025-го - 1,3 тис. грн;

від вересня 2025-го і до кінця календарного року, коли припиниться воєнний стан, — у розмірі 2,6 тис. грн.

Розмір доплати розраховуватиметься пропорційно до обсягу виконуваної роботи: якщо навантаження менше за встановлену ставку, то нараховуватиметься базовий розмір - 1,3 тис. грн. Для педагогів, які суміщають кілька посад, додаткова виплата також залежатиме від пропорції. Зокрема, якщо:

педагог має навчальне навантаження за тарифікацією 18 годин на тиждень, то доплата дорівнюватиме 1,3 тис. гривень;

якщо матиме навчальне навантаження за тарифікацією 25 годин/тиждень, то доплата становитиме 1,8 тис. гривень (1,3 тис./18*25);

якщо навантаження за тарифікацією 14 годин/тиждень, тобто менше ставки, то сума доплати буде 1,3 тис. гривень, незалежно від навантаження;

якщо навантаження за тарифікацією 20 годин/тиждень, а робота за сумісництвом вихователем у групі подовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати буде 1,44 тис. гривень (1,3 тис. /18*20) як учителеві та 650 гривень (1,3 тис. *0,5) як вихователеві;

якщо навантаження за тарифікацією 16 годин/тиждень (менше за ставку), а робота за сумісництвом вихователем у групі подовженого дня на ставку, то сума доплати становитиме 1,3 тис. гривень як вчителеві, незалежно від навантаження, та 1,3 тис. гривень як вихователеві.

"Зазначена доплата, як і інші доплати та надбавки, є частиною заробітної плати педагогічного працівника, отже, якщо педагогічний працівник відпрацював неповний місяць (у зв'язку з хворобою, відпусткою), то розмір заробітної плати зменшується пропорційно відпрацьованому часу, відповідно, і розмір доплати теж зменшується", - повідомили в МОН.

Нагадаємо, вчителі та батьки незадоволені новою схемою оцінювання. У межах нової системи кожен предмет чи інтегрований курс має бути оцінений через розподіл результатів на кілька груп. Після цього оцінки для кожної групи виставляються в окремі стовпчики журналу. Наприкінці семестру додається загальна оцінка, яка об'єднує всі результати.

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